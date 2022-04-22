İsrail polisinin karşısında sakince oturan Filistinli, gündem olan fotoğrafın hikayesini anlattı

İsrail'in Ramazan ayı boyunca Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere düzenlediği saldırılar devam ediyor. Bu saldırılarda bugüne kadar birçok Müslüman yaralandı, bazıları da gözaltına alındı.

MEYDAN OKUDU

Her gün yeni bir baskının yaşandığı Mescid-i Aksa'dan gelen bir fotoğraf ise gündem oldu. İsrail polisinin saldırı düzenlediği bir noktada ayak ayak üstüne attığı pozla adeta meydan okuyan Arif Tütüncü adlı Filistinlinin meydan okuması, sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

"MEKANIN SAHİBİ BENİM"

Yeni Şafak'ın bulduğu ve İstanbul kökenli olduğu öğrenilen Tütüncü, 56 yıllık ömrünü Mescid-i Aksa için mücadeleyle geçirdiğini anlattı. O fotoğrafın hikayesini anlatan Tütüncü, "Mekânın sahibi benim. Siz kimsiniz, hiç görmüyoruz sizi, sıfırsınız" demek istediğini belirtti. Tütüncü, "Plastik kurşunlarla, ses bombasıyla saldırıyorlar ama ben hiç ilgilenmiyorum. Hiç tesiri yok.Anlatmak zor, ne anlatırsam anlatayım gerçekçi olamaz. Kanımızla, dilimizde, dinimizde bu kahır. Bu kahır o günkü poza yansıdı. Aksa mücadelesinin duruşunu gösterdi o poz. Bu pozdan sonra asker saldırdı, askerlerden dayak yedim. Bir genci dövüyordu İsrail askerleri onu kurtarmak için yaptım ve ben de dayak yedim. Kavga bittikten sonra yine ayak ayak üstüne attım ve ayak vurmaya başladım. Toprağa vurmaya başladım." diye konuştu.

"AKSA'DA ŞEHİT OLACAĞIM"

Hayat hikayesini de anlatan yaşlı adam, şunları söyledi: "Ben Aksa'da doğdum, çocuklarım Aksa'da doğdu ve inşallah Aksa'da şehit olacağım. İki çocuğum var. İki çocuğumun canı Aksa'ya bağlı. Torunlarım bile Aksa'nın toprağına kurban olsun. Benim bütün çocuklarım hapse atıldı. Oğlum 15 yaşında tutuklandı, 17 yaşında serbest bırakıldı. Evim yıkıldı saldırılarda. Zincir Kapısı'nda bir evim var, Cevizderesi'nde evim vardı. Yahudiler yıktılar. Şimdi Kudüs'ün bir mahallesinde yaşıyorum. Her gün 5 kilometreyi otobüsle geliyorum"