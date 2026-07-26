İsrail polisi Tel Aviv'de Filistin yanlısı göstericilere müdahale etti

İsrail polisinin Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetini protesto için Tel Aviv'de sokağa inen göstericilerden 9'unu gözaltına aldığı belirtildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Tel Aviv'de yüzlerce kişi Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetini protesto etti.

Göstericiler, "Filistinlilerin hayatı önemlidir", "Gazze'deki soykırımı durdurun", " Batı Şeria'dan Gazze'ye uzanan süregelen Nekbe'yi durdurun", " Batı Şeria'ya dikkat" ve "İşgale karşı çıkın" yazılı pankartlar taşıyarak, işgal altındaki Batı Şeria'da son günlerde artan yerleşimci şiddetinin durdurulması ve Filistinlilerle barışın sağlanması çağrısında bulundu.

Göstericilere müdahale eden İsrail polisi, 9 kişiyi "yasa dışı" gösteriye katıldıkları gerekçesiyle gözaltına aldı.

Söz konusu 9 kişinin Tel Aviv'deki Kaplan Caddesi'nde yolları kapatarak isyan çıkardığı, gösterinin de izinsiz düzenlendiği iddia edildi.

Öte yandan, Şiddete Karşı Anneler Hareketi, Batı Şeria'da yerleşimci şiddetini protesto etmek için 200'den fazla kişinin sokağa indiğini ve İsrail polisinin 9 göstericiyi gözaltına aldığını belirtti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılar arttı.

İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 24 Temmuz'da Nablus'ta 4 Filistinlinin ölmesine neden olmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde 4 Filistinli ve 2 İsraillinin öldüğü arbedenin ardından Filistin toprakları üzerine kurulan kaçak Yahudi yerleşim birimlerinin tanınması ve yenilerinin kurulması sürecinin hızlandırılması talimatını vermişti.

İsrail askerleri, Nablus kentine bağlı Tel beldesi başta olmak üzere Batı Şeria'daki kent, köy ve beldelere düzenlediği baskınlarda en az 70 Filistinliyi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA