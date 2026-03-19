İsrail polisi, Şeyh Raid Salah'ı iftar programına katılmak için geldiği Doğu Kudüs'te gözaltına aldı

Güncelleme:
İsrail polisi, Filistin 1948 İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah'ı, Doğu Kudüs'te iftar programına katıldığı esnada gözaltına aldı. Gözaltı, Salah'ın Mescid-i Aksa hakkında yaptığı bir konuşma nedeniyle gerçekleşti ve sonrası kısa bir sorgunun ardından serbest bırakıldı.

İsrail polisi, Filistin 1948 İslami Hareketi'nin kuzey kanadının lideri Şeyh Raid Salah'ı, iftar programına katılmak üzere geldiği işgal altındaki Doğu Kudüs'te gözaltına aldı.

İsrail'in Walla haber sitesi, Salah'ın işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şuafat Mahallesi'nde gözaltına alındığını bildirdi.

Şeyh Salah'ın "kamu düzenini bozabilecek davranışlarda bulunduğu" şüphesiyle sorgulanmak üzere Batı Kudüs'teki Moskobiyye Polis Merkezi'ne götürüldüğü belirtilen haberde, Salah'ın kısa süre önce İsrail'in İran'a saldırıları nedeniyle alınan tedbirleri gerekçe göstererek kapatıp ibadet yapılmasını engellediği Mescid-i Aksa hakkında bir konuşma yaptığına ve gözaltının bu konuşmadan kaynaklandığına işaret edildi.

Salah'ın avukatı Halid Zabarka da gözaltının "Şeyh'in etkileyici konuşmasından kaynaklandığını", İsrailli yetkililerin "kargaşaya yol açabilecek davranışları" gerekçe göstererek gözaltı işlemi uyguladığını söyledi.

Filistinli sivil toplum kuruluşu "Filistin Bilgi Merkezi", Şeyh Salah'ın işgal altında bulunan Kudüs'teki liderleri ve aktivistleri hedef alan İsrail uygulamalarının arttığı bir dönemde, iftar programına katılmak üzereyken özel aracının içinde gözaltına alındığını kaydetti.

Salah'ın birkaç saat süren sorgunun ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
