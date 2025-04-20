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İsrail Polisi Kıyamet Kilisesi'nde Hristiyanlara Müdahale Etti

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İsrail polisinin, Kutsal Cumartesi bayramını kutlamak için Kıyamet Kilisesi'ne gelen Filistinli Hristiyanlara coplarla müdahalede bulunduğu bildirildi. Polis, kilise içinde dua eden Hristiyanlara da hakaretler etti.

İsrail polisinin, "Kutsal Cumartesi" bayramını kutlamak için Doğu Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'ne gelen bazı Filistinli Hristiyanlara coplarla müdahale ettiği belirtildi.

Görgü tanklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisi, izinleri olmadığı gerekçesiyle bazı Hristiyanların kiliseye girmesine engel oldu ve sonrasında da kadın ve yaşlı ayırt etmeksizin coplarla darbetti.

Polis ayrıca, kilise içinde dua eden Hıristiyanlara da müstehcen ifadeler kullandı.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan toplam 50 bin Filistinli Hristiyan'dan yalnızca 6 binine Doğu Kudüs'e giriş için özel izin vermiş, "kutsal ateş" ayinine katılmak isteyen pek çok Hristiyan'ı durdurarak kimlik kontrolü yapmış ve kiliseye girişlerini engellemişti.

Hristiyanlarca "Paskalya Arifesi" ve "Diriliş Bayramı" olarak da bilinen ve Hz. İsa'nın çarmıha gerildikten sonra yeniden dirilişini ifade eden Paskalya Bayramı öncesindeki "Kutsal Cumartesi" törenlerle kutlanıyor.

Hıristiyanlığın kutsal mekanlarından sayılan Kıyamet Kilisesi, Doğu Kudüs'te bulunuyor. Hristiyanlar Hazreti İsa'nın bu kilisede çarmıha gerildiğine, ardından da göğe yükseldiğine inanıyor.

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Kaynak: AA / Said Amori - Güncel
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