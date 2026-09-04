Kudüs'te Filistinliye Ateş: Bir Ölü

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te ateş açarak bir Filistinliyi öldürdü.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın Şam Kapısı yakınında bir Filistinliye ateş açtı.

İsrail polisinin vurduğu Filistinli hayatını kaybetti.

Şam Kapısı ve Eski Şehir çevresinde önlemler sıkılaştırılırken askeri kordon oluşturan İsrail güçleri, Müslümanların sabah namazını kılmak üzere Mescid-i Aksa'ya ulaşmalarına engel oldu.

Öte yandan İsrail polisi, hayatını kaybeden gencin bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğunu iddia etti.

Kaynak: AA