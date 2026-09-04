Kudüs'te Filistinliye Ateş: Bir Ölü
İsrail polisi, Doğu Kudüs'te Şam Kapısı'nda bir Filistinliyi vurarak öldürdü. Polis, bıçaklı saldırı girişimi olduğunu iddia ederken, olay sonrası bölgede güvenlik önlemleri artırıldı ve Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girişi engellendi.
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te ateş açarak bir Filistinliyi öldürdü.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın Şam Kapısı yakınında bir Filistinliye ateş açtı.
İsrail polisinin vurduğu Filistinli hayatını kaybetti.
Şam Kapısı ve Eski Şehir çevresinde önlemler sıkılaştırılırken askeri kordon oluşturan İsrail güçleri, Müslümanların sabah namazını kılmak üzere Mescid-i Aksa'ya ulaşmalarına engel oldu.
Öte yandan İsrail polisi, hayatını kaybeden gencin bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğunu iddia etti.