İsrail Polisi, Gazze'deki Ölümleri Gizlemek İçin Çocukların Fotoğraflarını Yasaklıyor

İsrail, toplumdan Gazze'de yaşananları gizlemek için öldürdüğü Filistinli çocukların fotoğraflarının gösterilerde taşınmasını engelliyor.

İsrailli ve Arap aktivistlerin kurduğu "Birlikte Duruyoruz" (Standing Together) adlı sivil toplum kuruluşu (STK), İsrail polisinden gösterilerde Gazze'de öldürülen çocukların fotoğraflarını taşımamaları uyarısı aldıklarını duyurdu.

Oluşumun X hesabından yapılan paylaşımda, "Tel Aviv polisi, perşembe günü yapacağımız savaş karşıtı protestoda, hava kuvvetlerinin bombardımanında öldürülen Gazze'deki Filistinli çocukların fotoğraflarını taşımamızı yasakladığını bildirdi." ifadesi kullanıldı.

Polisin, ayrıca "soykırım" kelimesinin yer aldığı pankart ve afişlere de izin vermeyeceği uyarısında bulunduğu aktarıldı.

Paylaşımda, kamuoyunda oluşan baskının ardından polisin geri adım attığı belirtilerek, "Susturulamayacağız." denildi.

"Birlikte Duruyoruz"un yöneticilerinden Alon Lee Green de yaptığı paylaşımda, "İsrail polisi Gazze'de olanlarla ilgili gerçekleri saklayabileceğini mi sanıyor?" diye sordu.

İsrailli aktivist Green, polisin bu uyarısının ardından ülkenin dört bir tarafına İsrail saldırısında ölen Filistinli çocukların fotoğraflarının bulunduğu daha fazla pankart asacaklarını ve savaşa karşı mücadeleden vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Oluşum, Tel Aviv ve çevresindeki kentleri içine alan Guş Dan bölgesinin tamamında reklam panolarını, Gazze'de İsrail saldırılarında öldürülen Filistinli çocukların fotoğrafları ile doldurmak için kampanya başlattığını duyurdu.