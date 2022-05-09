İsrail Polisi, Başbakan Bennett'e Ölüm Tehditleri ve Kurşunlar Gönderdiği Şüphesiyle Bir Kadını Gözaltına Aldı

KUDÜS, 9 Mayıs (Xinhua) -- İsrail polisi, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, 65 yaşındaki bir kadının Başbakan Naftali Bennett'in ailesine ölüm tehdidi içeren mektuplar ve kurşunlar gönderdiği şüphesiyle gözaltına alındığını duyurdu. Yaptığı açıklamada kadının İsrail'in güneyinde yaşadığını ifade eden polis, başka bir detay vermedi. Mahkemenin verdiği yayın yasağı kararı, dava detaylarının büyük kısmında uygulanıyor.

Bennett'in ailesi, Nisan ayı sonlarında gerçek kurşunlarla birlikte iki ölüm tehdidi mektubu almıştı. Tehditlerin ardından Bennett ile ailesine yönelik güvenlik koruması artırılmış ve Lahav 433 özel polis birimi ile iç güvenlik kurumu Shin Bet bir soruşturma başlatmıştı. Bennett aşırı özen gerektiren, Şahinler ile liberal ortakları da içeren sekiz partilik koalisyon hükümetine liderlik ediyor. Aynı zamanda yerleşimcileri destekleyen küçük bir milliyetçi parti olan Yamina'nın da başkanı olan Bennett, onu ideolojisini terk etmekle suçlayan selefi eski Başbakan Binyamin Netanyahu ve dostlarının yoğun eleştirisine maruz kalıyor.

İsrail'deki güvenlik güçleri, eski Başbakan İzak Rabi'nin 1995'te Tel Aviv'deki bir barış gösterisi sırasında aşırı sağcı bir radikal dinci tarafından suikaste uğrayarak hayatını kaybetmesinden bu yana üst düzey yetkililere gönderilen ölüm tehditleri konusunda çok daha dikkatli davranıyor.

Xinhua / Güncel