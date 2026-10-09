Haberler

İsrail, Pillay'a 2026 Nobel Barış Ödülü verilmesini 'çarpık' olarak niteledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Dışişleri, 2026 Nobel Barış Ödülü'nün BM soruşturma komisyonu eski başkanı Pillay'a verilmesine tepki gösterdi. Pillay'ın Gazze'de soykırım sonucuna varan komisyona başkanlık ettiği belirtilerek Nobel Komitesi'ni '21. yüzyılın en büyük yalanını ödüllendirmekle' suçladı.

İsrail, 2026 Nobel Barış Ödülü'nün, Birleşmiş Milletler İşgal Altındaki Filistin Toprakları Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonunun Kasım 2025'e kadar başkanlığını yürüten Güney Afrikalı hukukçu Navanethem Navi Pillay'a verilmesine tepki gösterdi.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Pillay'ın Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere karşı soykırım işlediği sonucuna varan komisyona başkanlık yapmasına işaret edilerek, " İsrail'i amansız ve siyasi saiklerle şeytanlaştırma kampanyasındaki rolü ve soykırım yalanını yayması, pek çok şeyi açıkça ortaya koyuyor." ifadeleri kullanıldı.

Pillay'a Nobel Barış Ödülü'nün verilmesi "İsrail karşıtı nefret ve önyargıları meşrulaştırmak için bir ödülün çarpık biçimde silah haline getirilmesi" şeklinde nitelenen açıklamada, "Nobel Komitesi'nin 21. yüzyılın en büyük yalanını ödüllendirdiği" iddia edildi.

Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Pillay, BM İşgal Altındaki Filistin Toprakları Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonunun Kasım 2025'e kadar başkanlığını yürütmüş, komisyonun ucu açık görev süresine yönelik ABD ve Avrupa eleştirilerine ise "İsrail işgalinin de bir bitiş tarihi yok." yanıtını vermişti.

Eylül 2025'te komisyonun İsrail'in Gazze'de soykırım işlediği kararına varmasının ardından Pillay, The New York Times'ta kaleme aldığı makalede küresel topluma silah satışını kesmesi, insani yardımı engelsiz sağlaması ve diplomasiyi devreye sokarak soykırımı önlemesi çağrısında bulunmuştu.

Pillay, güncel olarak Myanmar'ın soykırımla suçlandığı davada Uluslararası Adalet Divanında (UAD) yargıç olarak görev yapıyor.

Kaynak: AA
Hande Erçel, İranlı yönetmen Nader Saeivar'ın yeni filminde başrol oynayacak

Hande Erçel Almanya yolcusu! Yeni projesi belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Göktaş'a yönelik iddialar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Ellerine ne tutuşturulsa saldırıyorlar

Bakan'a yönelik iddialar Erdoğan'ı kızdırdı! Kürsüden sert sözler
Şarkıcı Güllü'nün kızına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Güllü'nün kızı için karar: İşte verilen ceza

Kimse ne olduğunu anlayamadı! Galatasaray'dan bir garip paylaşım

Kimse ne olduğunu anlayamadı! Galatasaray'dan bir garip paylaşım
Maltepe'de çöken binanın bilirkişi ön raporu çıktı! Kaçak katların yıkım kararı uygulanmamış

Çöken binayla ilgili isyan ettiren rapor! 5 kişi göz göre göre ölmüş
Otoyol kazısında şaşırtan keşif! Torbalar dolusu altın sikke gün yüzüne çıktı

Otoyol inşaatında heyecan yaratan keşif
Güllü'nün ölümüne ilişkin davada karar günü! Tuğyan'ın avukatı adliyeye korumalarla geldi

Güllü davasında dikkat çeken ayrıntı! Tuğyan'ın avukatı korumalarla geldi
5 kişiye mezar olan binanın betonundan deniz kabukları çıktı

Çöken binada isyan ettiren detay! Betonun içinden bakın ne çıktı