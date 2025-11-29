Haberler

İsrail Ordusunun Tubas'taki Saldırılarında 130 Filistinli Yaralandı

İsrail ordusunun 26 Kasım'da Batı Şeria'nın Tubas kentine başlattığı saldırılar sonucu 130 Filistinli darbedilerek yaralandı. Yaralıların 66'sı hastaneye kaldırıldı. Saldırılarla birlikte bölgedeki gözaltı ve baskınlarda artış gözlemleniyor.

İsrail ordusunun 26 Kasım'da işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kentine saldırılarını başlatmasından bu yana 130 Filistinli darbedilerek yaralandı.

Tubas'taki Ambulans ve Acil Servis Müdürü Nidal Avde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun Tubas'ta saldırısını başlatmasından bu yana, 130 Filistinli darbedilerek yaralandı." dedi.

Yaralananların 66'sının hastaneye kaldırıldığını belirten Avde, kalanların ise bölgede tedavi edildiğini aktardı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tubas kentine 26 Kasım'da kapsamlı bir saldırı başlattığını duyuran İsrail ordusu, kente Arapça "Bölgeniz terör yuvası haline geldi. İsrail ordusu buna kayıtsız kalamaz, böyle devam ederse sonunuz Cenin ve Tulkerim gibi olur." yazılı tehdit içeren ilanlar atmıştı.

Tubas'ta evlere baskın düzenleyen, sakinlerini yerinden edip eşyaları tahrip eden ve bazı evleri askeri kışlaya dönüştüren İsrail askerleri, Filistin Esirler Cemiyeti verilerine göre 162 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel
