İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki bir beldeye gece düzenlediği baskında ölü sayısı 26'ya yükseldi

Güncelleme:
İsrail ordusunun gece saatlerinde Lübnan'ın doğusundaki bir beldeye düzenlediği baskında ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu ülkenin doğusundaki Nebi Şit beldesine baskın düzenledi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 26'ya yükseldiği belirtildi.

Hayatını kaybedenler arasında 3 Lübnan askeri ve 1 güvenlik görevlisinin olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada, saldırıda 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin yaralandığını aktarmıştı.

İsrail ordusu gece saatlerinde Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kırsalında helikopterlerle Nebi Şit beldesine asker indirme girişiminde bulunmuştu.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada da İsrail ordusunun, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kırsalında helikopterlerle havadan indirme girişiminde bulunduğu Nebi Şit beldesi yakınlarında çıkan çatışmanın ardından bu girişimin püskürtüldüğü belirtilmişti.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
