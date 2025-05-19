İsrail Ordusunun Lübnan'daki Saldırısında 1 Ölü, 2 Yaralı

İsrail Ordusunun Lübnan'daki Saldırısında 1 Ölü, 2 Yaralı
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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde düzenlediği hava saldırılarında bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı. Saldırılar, ateşkes anlaşmasına rağmen devam ediyor.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda bir kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, güneydeki Nebatiye kentine bağlı Hula beldesine hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

İsrail ordusunun insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda bir kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

İsrail ordusunun Nebatiye'ye bağlı Sırbin beldesinde de bir saldırı gerçekleştirdiğine işaret edilen açıklamada, "Düşman İsrail'in Sırbin beldesinde bir motosikleti İHA'yla hedef alması sonucu 2 kişi yaralandı." denildi.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada varlığını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi - Güncel
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