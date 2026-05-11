İsrail'in Lübnan'da sağlık merkezine düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

İsrail ordusu, Lübnan'ın Sarifa beldesindeki bir sağlık merkezine düzenlediği saldırıda 1 kişinin hayatını kaybetmesine ve 4 kişinin yaralanmasına neden oldu. Saldırının ardından, Lübnan hükümeti ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını duyurdu.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu Sur ilçesine bağlı Sarifa beldesindeki bir sağlık merkezini hedef aldı.

İsrail ordusunun, Sur ilçesine bağlı Zıbkin beldesi ve Bint Cubeyl ilçesine bağlı Haris beldesindeki evlere da saldırı düzenlediği bildirildi.

Sur kentinin güneyindeki Mecdel Zun beldesinin kırsal alanlarının ise topçu atışlarıyla vurulduğu kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana ateşkes ilanına rağmen devam eden İsrail saldırılarında 2 bin 869 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA / Çağrı Koşak
