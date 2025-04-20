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İsrail Ordusunun Lübnan'daki Hava Saldırısında 1 Ölü, 1 Yaralı

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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde bir aracı hedef alan hava saldırısında bir kişinin hayatını kaybettiğini ve bir kişinin yaralandığını bildirdi. Saldırının, 27 Kasım 2024'teki ateşkes anlaşmasına rağmen gerçekleştiği ve son dönemde benzer saldırılarda 190'dan fazla kişinin öldüğü aktarıldı.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde bir aracı hedef aldığı hava saldırısında bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun insansız hava aracıyla (İHA) Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentine bağlı Kevseriye es-Seyyad beldesinde bir aracı vurduğu belirtildi.

Saldırıda bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı ifade edildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail savaş uçakları ve İHA'larının güneydeki bölgelerde yoğun uçuşlar yaptığını aktardı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail'in düzenlediği saldırılarda 190'dan fazla kişinin öldüğü, 485 kişinin yaralandığı belirtiliyor.

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Kaynak: AA / Mahmut Geldi - Güncel
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