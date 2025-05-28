İsrail Ordusunun Lübnan'a Yönelik İHA Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine insansız hava araçlarıyla (İHA) 2 saldırı düzenledi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Ülkenin güneyindeki Sur kentine bağlı Abbasiye beldesine giden yolun iki saldırıyla hedef alındığı kaydedildi. Saldırıların bölgede trafik akışının olduğu sırada gerçekleştiği ancak şans eseri can kaybının olmadığı ifade edildi.

Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Keferkila beldesinde de halkı korkutmak amacıyla İsrail ordusuna ait İHA'dan ses bombası atıldığı, güneydeki Zahrani bölgesinde de İHA'larla keşif uçuşlarının sürdüğü aktarıldı.

Haberde ayrıca, İsrail askerlerinin sabah saatlerinde sınır hattından Nebatiye'ye bağlı Marcayun ovasına doğru makineli tüfeklerle ateş açtığı bilgisine yer verildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in dün akşam saatlerinde ülkenin güneyinde bir motosikleti İHA'yla vurduğunu, saldırıda 1 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusu sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktadaki varlığını sürdürüyor.

Hava ve kara saldırılarıyla sınıra yakın beldelerde büyük yıkıma yol açan İsrail, ateşkesin üzerinden aylar geçmesine rağmen Lübnan'ın güneyinde araçları ve bazı noktaları insansız hava araçlarıyla hedef almaya devam ediyor.