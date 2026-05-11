GÜCNELLEME - İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 4 kişi öldü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki beldelere gerçekleştirdiği saldırılarda 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçakları sabah saatlerinden bu yana Kalile, Yatir, Safad Battih, Cümeycime, Secid, Tul, Kefer Rumman, Haris, Yumhur Şakif, Kefer Tebnit, Şevkin ve Aba beldelerini hedef aldı.

Nebatiye vilayetine bağlı Aba beldesine düzenlenen saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Yatir beldesindeki saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İsrail ordusuna ait insansız hava aracının (İHA), Haris beldesinde bir araca düzenlediği saldırıda da 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İsrail topçuları ise Mecdel Zun, Şevkin, Yukarı Nebatiye ve Kefer Tebnit çevresini hedef aldı.

Hizbullah: İsrail askerlerini hedef aldık

Öte yandan Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, ateşkes ihlallerine karşılık Lübnan'ın güneyinde işgal altındaki bölgelerde konuşlu İsrail askerlerine yönelik misillemede bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, Vadi el-Uyun bölgesi ile Sırbin beldesi arasında bulunan İsrail askerleri ve askeri araçlarının roket saldırısıyla hedef alındığı ifade edildi.

Tayba beldesinde bir evde konuşlanan İsrail askerlerinin art arda 3 kez kamikaze İHA saldırısıyla vurulduğu, saldırıların ardından İsrail helikopterlerinin yoğun ateş ve duman desteği altında yaralıları tahliye ettiği kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün, 2 Mart'tan bu yana ateşkes ilanına rağmen devam eden İsrail saldırılarında 2 bin 846 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.