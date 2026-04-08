İsrail ordusunun Lübnan'ın Sayda kentine düzenlediği saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusu, Lübnan'ın Sayda kentinde bir kafeterya önünde park halindeki araca hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentine düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan basınında çıkan haberlere göre, İsrail ordusu, Sayda sahilinde bir kafeteryanın önünde park halindeki araca hava saldırısı düzenledi.

Bölge sakinleri tarafından sıkça kullanılan sahil yolunda aracın hedef alınması sonucu yangın çıktı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğünü, 22 kişinin yaralandığını açıkladı.

Sosyal medya ve basına yansıyan görüntülerde, aracın çevresindeki işletmelerde de yangın çıktığı ve ciddi hasarın meydana geldiği görülüyor.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
