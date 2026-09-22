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İsrail ordusunun Kuneytra'da çobanı alıkoyduğu, Dera'ya baskın düzenlediği belirtildi

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Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'ye göre İsrail ordusu, Kuneytra kırsalına baskın düzenleyerek hayvanlarını otlatan bir çobanı alıkoydu. Yerel kaynaklar, İsrail ordusuna ait 6 araçlık birliğin Dera'nın batı kırsalındaki Rukad Vadisi'ne de baskın düzenlediğini aktardı.

İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki Kuneytra iline düzenlediği baskında bir çobanı alıkoyduğu belirtildi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'de yer alan habere göre, İsrail ordusu Kuneytra kırsalındaki Rufeyd beldesine baskın düzenledi.

İsrail askerleri bölgede hayvanlarını otlatan bir çobanı alıkoydu.

Öte yandan yerel kaynaklar, İsrail ordusuna ait 6 araçtan oluşan bir birliğin de Dera ilinin batı kırsalındaki Rukad Vadisi bölgesine baskın düzenlediğini aktardı.

Kuneytra'da son durum

İsrail ordusu, Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından geçen bir yıl içinde Kuneytra ilinde 9 askeri üs kurarak yaklaşık 12 bin dönüm araziyi işgal etti.

Şam yönetimi, İsrail'in Kuneytra ve Dera kırsalına düzenlediği baskınlar ve sivillere yönelik saldırılarla 1974 Ayrılma Anlaşması'nı ihlal ettiğini belirtiyor.

Şam, İsrail'in işgal ettiği tüm Suriye topraklarından çekilmesi yönündeki talebini yinelerken, uluslararası toplumu da Tel Aviv'in saldırgan uygulamalarına karşı sorumluluk almaya çağırıyor.

Kaynak: AA
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