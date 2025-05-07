İsrail Ordusunun Gazze'ye Saldırılarında 23 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 23 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir eve düzenlediği hava saldırısında aralarında bir çocuğun da bulunduğu 8 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail'in Han Yunus'un doğusundaki Bani Süheyla beldesinde bir eve düzenlediği bombalı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Deyr el-Belah kentinin doğusunda yerinden edilmiş kişiler için kurulan Munasıra kampının hedef alındığı İsrail hava saldırısında, biri çocuk olmak üzere 3 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampının doğusundaki Tel ez-Zater bölgesinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 3 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun, Gazze'nin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı "El-Kerame" okulunu hedef aldığı saldırıda 7 Filistinli yaşamını yitirdi. Hedef alınan okulun enkazında da çok sayıda kişinin bulunduğu belirtiliyor.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampının kuzeyindeki konutları yıkmaya devam ettiğini kaydetti.