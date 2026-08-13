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Gazze'de ateşkes ihlali: 1 ölü, 7 yaralı

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İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 1 Filistinli hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı 73 bin 389'a, yaralı sayısı 174 bin 266'ya yükseldi.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 1 Filistinli hayatını kaybetti 7 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kaybı ve yaralanmalara ilişkin son veriler paylaşıldı.

Açıklamaya göre, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saat içinde hayatını kaybeden 1 kişinin cenazesi ile 7 yaralı getirildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 4 bin 154 kişinin yaralandığı, 1260 kişinin hayatını kaybettiği, enkaz altından ise 808 kişinin cenazesinin çıkarıldığı belirtildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 389, yaralı sayısının ise 174 bin 266 olduğu ifade edildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında ve yollarda hala çok sayıda kişinin bulunduğu, sağlık ve sivil savunma ekiplerinin imkan yetersizliği nedeniyle bunlara ulaşamadığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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