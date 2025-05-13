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İsrail Ordusunun Gazze'ye Hava Saldırısı: 3 Aile Üyesi Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Gazze'ye Hava Saldırısı: 3 Aile Üyesi Hayatını Kaybetti
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Amudi bölgesine düzenlediği hava saldırısında anne, baba ve çocuklarının bulunduğu 3 kişiyi öldürdü. Ayrıca, Şati Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentine düzenlediği hava saldırısında aynı aileden 3 kişi öldürüldü.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Gazze kentinin kuzeyindeki El-Amudi bölgesine hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda Filistinli anne ve baba ile çocuğu hayatını kaybetti.

İsrail ordusu Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'na da hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda birçok kişi yaralandı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden 8 Mayıs'ta yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de tüm fertlerini öldürerek yok ettiği 2 bin 200 ailenin nüfustan silindiği, 5 bin 120 ailenin ise yalnızca bir ferdinin hayatta kaldığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
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