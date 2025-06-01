İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırısına Tepkiler Yükseliyor

İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırısına Tepkiler Yükseliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki insani yardım dağıtım noktasına düzenlenen saldırıda onlarca Filistinlinin öldüğünü inkar ederken, yerel kaynaklar en az 31 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Olay dünya genelinde geniş yankı uyandırdı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki İsrail-ABD güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın dağıtım noktasında yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine ateş açarak onlarca kişiyi öldürdüğünü inkar etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, insani yardım dağıtım alanında Gazze sakinlerine ateş açıldığı yönündeki haberlerin doğru olmadığı öne sürüldü.

Olayın soruşturulduğunu kaydeden İsrail ordusu, yapılan soruşturmanın, insani yardım dağıtım alanı yakınlarında sivillere ateş açılmadığını gösterdiğini iddia etti.

Gazze'ye yönelik saldırıları ve insani yardım ambargosuyla bölgede bir insanlık felaketi yaşanmasına neden olan İsrail ordusu, gıda dağıtım çabalarını baltaladığını öne sürerek Hamas'ı suçladı.

İsrail ordusunun açıklamasının, olayın yaşanmasından ve tüm dünyada geniş yankı bulmasından saatler sonra gelmesi ise dikkati çekti.

Öte yandan İsrail ordu kaynakları, gece boyunca insani yardım dağıtım alanından yaklaşık bir kilometre uzakta birkaç şüpheliye yaklaşmalarını önlemek için ateş açıldığını belirtirken, bunun onlarca Filistinlinin ölümüne neden olan olayla bağlantısının bulunmadığını ileri sürdü.

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde insani yardım almaya çalışan Filistinlilere yönelik iki ayrı noktada düzenlediği saldırılarda, en az 31 kişi hayatını kaybettiğini, 176 kişinin ise yaralandığını aktarmıştı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada ise "Bugün Refah'taki yardım dağıtım noktasına düzenlenen saldırıda 31 Filistinli yaşamını yitirdi. Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Netzarim Koridoru çevresine düzenlenen saldırıda da en az 1 kişi hayatını kaybetti. Bu iki saldırıda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 232 kişi de yaralandı." ifadesi kullanılmıştı.

Söz konusu olay dünyada geniş yankı uyandırmış ve İsrail'e tepkiler yükselmişti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den Amara Diouf bombası! Genç yıldız İstanbul'a geldi

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı! Yıldız golcü İstanbul'da
Osimhen'den olay paylaşım! Anında sildi

Osimhen'den olay paylaşım! Anında sildi
Köfteci Yusuf'tan et sipariş eden vatandaş isyan etti: Böyle rezalet bir şey görmedim

Köfteci Yusuf'tan et sipariş eden vatandaş isyan etti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Nereden nereye! Bir dönemin popüler isminin düştüğü hale bakar mısınız

Bir dönemin popüler ismiydi, düştüğü hale bakar mısınız
Ali Koç'un Şampiyonlar Ligi Finali'ne gidiş nedeni belli oldu! O yıldız futbolcuyu istemiş

Şampiyonlar Ligi Finali'ne meğerse o yıldızın transferi için gitmiş
Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın yeniden adaylığı için planı

Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın adaylığı için planı
SGK Başuzmanı Karakaş, en düşük emekli maaşının ne kadar olacağını açıkladı

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Uzman isim net rakam verdi
Marmaray saldırısında ilginç iddia: Mesele görüntülerde izlenenlerden ibaret değil

İnfial yaratan saldırıda ilginç iddia: Olay görüntülerden ibaret değil
Süper hızlı tren geliyor! Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya düşecek

Süper hızlı tren geliyor! Ankara'dan İstanbul'a rekor sürede gidilecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.