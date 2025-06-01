İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırısına Tepkiler Yükseliyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki İsrail-ABD güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın dağıtım noktasında yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine ateş açarak onlarca kişiyi öldürdüğünü inkar etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, insani yardım dağıtım alanında Gazze sakinlerine ateş açıldığı yönündeki haberlerin doğru olmadığı öne sürüldü.

Olayın soruşturulduğunu kaydeden İsrail ordusu, yapılan soruşturmanın, insani yardım dağıtım alanı yakınlarında sivillere ateş açılmadığını gösterdiğini iddia etti.

Gazze'ye yönelik saldırıları ve insani yardım ambargosuyla bölgede bir insanlık felaketi yaşanmasına neden olan İsrail ordusu, gıda dağıtım çabalarını baltaladığını öne sürerek Hamas'ı suçladı.

İsrail ordusunun açıklamasının, olayın yaşanmasından ve tüm dünyada geniş yankı bulmasından saatler sonra gelmesi ise dikkati çekti.

Öte yandan İsrail ordu kaynakları, gece boyunca insani yardım dağıtım alanından yaklaşık bir kilometre uzakta birkaç şüpheliye yaklaşmalarını önlemek için ateş açıldığını belirtirken, bunun onlarca Filistinlinin ölümüne neden olan olayla bağlantısının bulunmadığını ileri sürdü.

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde insani yardım almaya çalışan Filistinlilere yönelik iki ayrı noktada düzenlediği saldırılarda, en az 31 kişi hayatını kaybettiğini, 176 kişinin ise yaralandığını aktarmıştı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada ise "Bugün Refah'taki yardım dağıtım noktasına düzenlenen saldırıda 31 Filistinli yaşamını yitirdi. Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Netzarim Koridoru çevresine düzenlenen saldırıda da en az 1 kişi hayatını kaybetti. Bu iki saldırıda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 232 kişi de yaralandı." ifadesi kullanılmıştı.

Söz konusu olay dünyada geniş yankı uyandırmış ve İsrail'e tepkiler yükselmişti.