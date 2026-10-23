Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarında son 24 saatte 4 Filistinli öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarında son 24 saatte 4 Filistinli öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazze'deki sağlık yetkililerine göre İsrail ordusunun farklı bölgelerde düzenlediği saldırılarda son 24 saatte hastanelere 4 Filistinlinin cansız bedeni ve 12 yaralı getirildi. Ekim 2025'te ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana ölen sayısı 1.538'e, yaralı sayısı 5.498'e yükseldi.

GAZZE/RAMALLAH, 23 Ekim (Xinhua) -- İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki sağlık yetkilileri, son 24 saat içinde bölgedeki hastanelere 4 kişinin cansız bedeni ile 12 yaralının getirildiğini açıkladı. Böylece Ekim 2025'te ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 1.538'e, yaralı sayısı ise 5.498'e yükseldi.

Şifa Hastanesi kaynakları, Gazze'nin güneybatısında İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) sivil bir aracı vurması sonucu hayatını kaybeden 2 Filistinlinin ve kuzeydeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren bir kişinin cansız bedenlerinin hastaneye getirildiğini bildirdi.

Nasır Hastanesi ise İsrail'e ait bir İHA'nın Han Yunus'un batısında elektrikli bir bisikleti hedef alması sonucu bir Filistinlinin hayatını kaybettiğini, birkaç kişinin de yaralandığını bildirdi.

Kaynak: Xinhua
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Türkiye'nin ünlü 3 markası satılıyor

Türkiye'nin ünlü 3 markası satılıyor! Hepsi tek kişiye gidecek
Ebru Şallı’dan oğlu Pars'la ilgili yürek yakan sözler: Gitmemeliydi ama gitti

Evlat acısı yaşayan ünlü manken: Pars gitmemeliydi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

28 yaşındaki Melike'nin kahreden ölümü! Bovling makinesi hayattan aldı

Daha 28 yaşındaydı! Melike'nin ölümü kahretti
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu! Atilla Karaoğlan 3. kez düdük çalacak

Derbinin hakemi belli oldu! Galatasaray'a 10 kart göstermişti
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku! Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber

Korkulan oldu! Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber
Sudan'da hastaneler kasten hedef alınmış: El Faşir'de 43 saldırı, 55 sağlık çalışanı öldü

Ölü taklidi yaparak kurtuldu! Hastaneye günde 25 kez saldırmışlar
Gerçek dostluğun fotoğrafı! Engelleri birlikte aşıyorlar

Haberi okuyan herkes aynı yorumu yapıyor

Recep İvedik 8 fragmanı yayınlandı, izleyicilerden aynı yorum geldi: Eski filmlerin mizahı yok

Devam filminin fragmanı yayınlandı, izleyicilerden tepki geldi
Hakem bile şok oldu! İngilizler dün gece Türk taraftarlarla tanıştı

Hakem bile şok oldu! İngilizler dün gece Türk taraftarlarla tanıştı