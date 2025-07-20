İsrail yardım için bekleyen sivilleri hedef aldı! Gazeteci canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde insani yardım alabilmek için bekleyen Filistinlileri hedef aldığı saldırılarda 73 kişi yaşamını yitirdi, 150'den fazla kişi yaralandı.

İSRAİL İNSANI YARDIM ALABİLMEK İÇİN BEKLEYEN SİVİLLERİ HEDEF ALDI

Hastane kaynaklarından ve görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeybatısında yine yardım alabilmek için bekleyen Filistinlileri hedef aldı.

İsrail ordu birlikleri, Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki Sudaniye bölgesinde insani yardım alabilmek için bekleyen sivillerin üzerine zırhlı araçlardan ateş açtı, topçu atışları düzenledi.

73 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sabah saatlerinden beri Gazze Şeridi'nde yardım alabilmek için bekleyen sivilleri hedef alan saldırıların ardından hastanelere 73 kişinin cansız bedeni, bazılarının durumu kritik olmak üzere 150'den fazla da yaralı getirildi. Hayatını kaybedenlerin 67'si Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki saldırılardan." ifadelerine yer verildi.

GAZETECİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Gazeteci Enes Şerif, aç bırakılan sivillerin İsrail saldırısında yaralanıp hastaneye getirildiği anları canlı yayında aktarırken gözyaşlarını tutamadı.

"İSRAİL AÇLIĞA MAHKUM ETTİĞİ İNSANLARI KATLETMEYE DEVAM EDİYOR"

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada ise İsrail'in Gazze'de açlığa mahkum ettiği insanları yardım dağıtım noktalarında katletmeye devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, 27 Mayıs'tan bu yana insani yardım alabilmek için toplanan Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda öldürülenlerin sayısının 995'e, yaralıların sayısının da 6 bin 11'e ulaştığı kaydedildi.

Öte yandan hastane kaynakları ise İsrail bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nde kısıtlı imkanlarla hizmet vermeye çalışan hastanelerin aynı anda onlarca yaralıyı kabul etmek zorunda kaldığını aktardı.

HASTANELERDEKİ DURUM "FELAKET" BOYUTUNDA

İsrail'in 22 aydan beri sürdürdüğü bombardıman ve abluka nedeniyle hastanelerde malzeme bulmakta büyük zorluk çekildiğini vurgulayan kaynaklar, Gazze Şeridi'nde hizmet vermeye gayret eden hastanelerdeki durumun "felaket" boyutunda olduğunun altını çizdi.