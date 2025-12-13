Haberler

İsrail askerlerinin Gazze'de açtığı ateş sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde açtığı ateş sonucu 18 yaşındaki Muhammed Sabri el-Edhem hayatını kaybetti. Görgü tanıkları, ateşkes anlaşmasını ihlal eden İsrail askerlerinin bölgedeki rastgele ateş açtığını aktarıyor. Gazze Sağlık Bakanlığı, 11 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda toplamda 383 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya kentinde ateş açtığı 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

Sağlık alanında kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail askerlerinin açtığı rastgele ateş sonucu 18 yaşındaki Filistinli genç Muhammed Sabri el-Edhem hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları, ateşkes anlaşması kapsamında Gazze Şeridi'nin kuzeyinde konuşlu İsrail askerlerinin rastgele ateş açtığını aktarıyor.

Tanıklar, aynı şekilde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerinde de İsrail helikopterlerinden rastgele ateş açıldığını ifade ediyor.

İsrail ordusu ayrıca, Gazze Şeridi'nde işgalini sürdürdüğü bölgelerde çeşitli noktalara hava saldırısı ve yoğun topçu bombardımanı düzenledi.

Özellikle Bureyc Mülteci Kampı'nın kuzeydoğu bölgelerini ve Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'ni hedef alan İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde Filistinlilerin evlerini yıkmaya devam etti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'na göre İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ederek 11 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda 383 Filistinli hayatını kaybetti, 1002 kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud - Güncel
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özkan Öztürk, uçak yolculuğu sırasında spikerlik yaptı

Onu daha önce böyle görmediniz! Uçaktaki yolcular şaştı kaldı
Özgür Özel'den canlı yayında İmamoğlu gafı: Bizim adayımız belli...

Cumhurbaşkanı adayını açıklarken dili fena sürçtü! İmamoğlu gafı
Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu! Yine çocuklarını ve torununu düşünmüş

Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu
Gerilim tırmandı! Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti

Gerilim tırmandı! Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti
Özkan Öztürk, uçak yolculuğu sırasında spikerlik yaptı

Onu daha önce böyle görmediniz! Uçaktaki yolcular şaştı kaldı
Kızının tutuklanmasının ardından Güllü'nün yıllar önce çocukları için söyledikleri dikkat çekti

Güllü'nün yıllar önce çocukları için söyledikleri dikkat çekti
Kadro dışı kalan Mohamed Salah hakkında son karar çıktı

Kadro dışı kalan Salah hakkında son karar
Güllü ve kızının yıllar önceki anları dikkat çekti! O hareketler gözlerden kaçmadı

Kızıyla seneler önceki videosu çok konuşuldu! O hareketler göze çarptı
Jandarma ekiplerinin sabrını sınadı: Kıllık yapma

Jandarma ekiplerinin sabrını sınadı: Kıllık yapma
Adliye önünde toplananlar Güllü'nün kızına kin kustu! Ağızlardan tek slogan yükseldi

Adliye önünde halk Tuğyan'a kin kustu! Ağızlardan tek slogan yükseldi
Adım adım ilerliyorlar! 8 yerleşim yerini ele geçirdiler

Adım adım ilerliyorlar! 8 yerleşim yerini ele geçirdiler
GBT yapmak için giden polis kan donduran görüntüyle karşılaştı

Polis GBT yapmak için gitti, kan donduran görüntüyle karşılaştı
Sarıgül'ün futbolla ilgili teklifi öyle böyle değil: O kuralı kaldıralım

Sarıgül'ün futbolla ilgili teklifi öyle böyle değil
title