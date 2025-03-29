İsrail Ordusu Gazze'de ambulansları hedef aldığını kabul etti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Refah kentine 17 Mart'ta düzenlediği saldırıda yaralananları kurtarmak için bölgeye gelen ambulans ile itfaiye aracını hedef aldığını itiraf etti.

ŞÜPHELİ GÖRÜP ATEŞ ETMİŞLER

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Refah kentinin Tel Sultan bölgesinde düzenlediği saldırıda ambulans ile itfaiye aracını "şüpheli görüp" ateş açtığı belirtildi.

Açıklamada, "İlk soruşturmanın ardından, şüpheli araçlardan bazılarının ambulans ve itfaiye aracı olduğu belirlendi." ifadesine yer verildi.

FİLİSTİN KIZILAYI: 9 SAĞLIKÇIDAN HABER ALINAMIYOR

Filistin Kızılayı'ndan bugün yapılan açıklamada, 9 sağlık çalışanından 17 Mart'tan bu yana haber alınamadığı ve İsrail'in sağlık görevlilerine ulaşılmasını bilinçli olarak engellediği duyuruldu. Açıklamada, kaybolan çalışanların hayatından İsrail'in sorumlu tutulduğu ve son temas anında, ekiplerin yoğun ateş altında kaldığı ve yaralananlar olduğu bilgisinin alındığı ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Filistin Kızılayı, 17 Mart Pazar günü, Tel Sultan'daki İsrail bombardımanında yaralananları kurtarmak için bölgeye giden 9 sağlık görevlisiyle iletişimi kaybetti.

Aynı gün, 5 sivil savunma ekibi mensubuyla da irtibat kesildi. 21 Mart Perşembe günü, arama çalışmalarına izin verilmesinin ardından kayıp kişilerden birinin parçalanmış bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Öte yandan, Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi, İsrail güçlerinin 15 sağlık ve sivil savunma görevlisini alıkoyduğunu açıkladı.