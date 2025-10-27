İsrail Ordusunun Gazze'de Sivillere Yönelik Saldırısı: 1 Ölü, 5 Yaralı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyinde bir grup vatandaşı hedef aldığı saldırıda bir Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Nasır Hastanesinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde insansız hava aracıyla (İHA) sivilleri hedef aldığı belirtildi.

Han Yunus'un doğusundaki Absan el-Kebire bölgesinde evlerine gitmeye çalışan vatandaşların İHA'yla hedef alındığı aktarılan açıklamada, İsrail'in söz konusu saldırısında en az bir sivilin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde de İsrail ordusunun Han Yunus kentinin doğu bölgelerini makineli tüfeklerle hedef aldığı gibi denizden de Refah kentinin sahil kesimlerine ateş açmaya devam ettiği kaydedildi.

WAFA, İsrail'in Gazze'de sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasından bu yana sürdürdüğü saldırılarda 93 kişinin yaşamını yitirdiği, 324 kişinin yaralandığını aktardı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hatta" çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.