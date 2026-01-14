Ateşkesi ihlal eden İsrail'in Gazze'deki İHA saldırısında sağlık personeli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda Filistinli bir sağlık personeli yaşamını yitirdi.

İsrail, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını ihlale devam ediyor.

Sağlık kaynaklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrail ordusunun kontrolündeki şehrin doğusunda yer alan Beni Suheyla bölgesinde Filistinli Hatem Ebu Salih, İsrail İHA'sının hedefi oldu.

Cenazesi Han Yunus'taki Nasır Tıp Merkezine getirilen Ebu Salih'in aynı sağlık kurumunda personel olarak görev yaptığı belirtildi.

İsrail ordusu ayrıca Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine havadan ve topçu atışlarıyla yoğun saldırılar düzenledi. Kentin kuzeyi de askeri helikopterlerden açılan makineli tüfek atışlarıyla tarandı.