Haberler

Ateşkesi ihlal eden İsrail'in Gazze'deki İHA saldırısında sağlık personeli hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesinde düzenlediği insansız hava aracı saldırısında Filistinli bir sağlık personeli yaşamını yitirdi. Olay, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ihlali olarak değerlendiriliyor.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda Filistinli bir sağlık personeli yaşamını yitirdi.

İsrail, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını ihlale devam ediyor.

Sağlık kaynaklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrail ordusunun kontrolündeki şehrin doğusunda yer alan Beni Suheyla bölgesinde Filistinli Hatem Ebu Salih, İsrail İHA'sının hedefi oldu.

Cenazesi Han Yunus'taki Nasır Tıp Merkezine getirilen Ebu Salih'in aynı sağlık kurumunda personel olarak görev yaptığı belirtildi.

İsrail ordusu ayrıca Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine havadan ve topçu atışlarıyla yoğun saldırılar düzenledi. Kentin kuzeyi de askeri helikopterlerden açılan makineli tüfek atışlarıyla tarandı.

Kaynak: AA / Hamdi Yıldız - Güncel
AKOM tarih verip uyardı: İstanbul'da kar kalınlığı 10 santimetre olacak

AKOM tarih verip uyardı: İstanbul'da kar kalınlığı 10 santim olacak
'Bu kış sert geçecek' diyen meteoroloji uzmanı lapa lapa kar için tarih verdi

"Bu kış sert geçecek" diyen uzman lapa lapa kar için tarih verdi
Fenerbahçe Divan Kurulu'nda bir ilk yaşanacak

Fenerbahçe'de bir ilk yaşanacak! Saran, Koç, Yıldırım...
10 günlük vahşet! Cani, Mihriban'ı tanınmaz hale getirmiş

10 günlük vahşet! Caninin Mihriban'a yaptıkları akılalmaz
Dursun Özbek'ten Gardi'ye tam yetki

"Yıldız ismi al gel" dedi! Dursun Özbek'ten o isme tam yetki
Altın fiyatları durdurulamıyor: Çeyreğin saatler içerinde kazandığı değere bakın

Altın durdurulamıyor: Çeyreğin saatler içerinde kazandığı değere bakın
Kar yağarken İstiklal Marşı'na saygı duruşunda bulunan minik, gönülleri fethetti

Minik öğrenci okula giderken yaptığı hareketle gönülleri fethetti