İsrail ordusunun Gazze'de bir otomobile düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir otomobile insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 1 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir otomobile insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 1 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait bir İHA, Gazze kentinin Es-Saftavi Mahallesi'nde bir otomobili hedef aldı.
Saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar da oldu.
Böylelikle İsrail'in dünden bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısı 3'e yükselmiş oldu. Saldırılarda 4'ü çocuk yaklaşık 30 kişi de yaralandı.
Kaynak: AA