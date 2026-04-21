İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti

Güncelleme:
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği bombardıman ve açtığı ateş sonucu 4 Filistinli yaşamını yitirdi. Han Yunus'ta 3 kişi saldırıda hayatını kaybederken, Beyt Lahiya'da bir kadın vuruldu.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güney ve kuzeyindeki bazı bölgelere yönelik düzenlediği bombardıman ve açtığı ateş sonucu 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın yerel kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında yer alan El-Emel Mahallesi'ndeki Zukzuk Kavşağı İsrail ordusu tarafından bombalandı.

Saldırıda Derviş el-Attal, Sa'd Ebu Hilal ve Macid Ebu Musa adlı 3 Filistinliğinin hayatını kaybettiği belirtildi. Hayatını kaybedenlerden Derviş el-Attal'ın birkaç gün önce evlendiği öğrenildi.

Öte yandan, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinin batısında yer alan Selatin bölgesinde, sahildeki İsrail askeri botlarından açılan ateş sonucu Filistinli bir kadın yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Hamdi Yıldız
Macaristan’ın yeni başbakanı Netanyahu'ya kapıları kapadı: Gelirse tutuklama emrini uygularız

Yeni başbakan Netanyahu'ya kapıları kapadı: Gelirse tutuklarız
