İsrail'in Batı Şeria'daki saldırılarında 10 Filistinli yaralandı

İsrail ordusunun ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda 2'si kadın 10 Filistinli yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, sağlık ekiplerinin Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Tubas kentindeki Ras el-Ahmar bölgesinde darp ettiği 2'si kadın 8 yaralıya müdahale ettiği belirtildi.

El-Baydar İnsan Hakları Örgütü'nden yapılan açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, bugün öğleden sonra Ras el-Ahmar bölgesinde çiftçi ve hayvancılıkla uğraşanlara saldırı düzenlediği aktarıldı.

Açıklamada, bu saldırının, Filistinlilerin mülklerine, hayvanlarına yönelik tehdit nedeniyle bölge sakinleri arasında endişe ve korkuya neden olduğunu kaydedildi.

Filistin Kızılayından yapılan bir başka açıklamada ise Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentinde bulunan Kızılay ekiplerinin, Karmei Tzur yerleşim yeri yakınlarında İsrail güçleri tarafından vurulan 1 Filistinliyi hastaneye naklettiği aktarıldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Nablus'un doğusundaki Azmut köyü yakınlarında İsrail askerlerinin saldırısı sonucu 1 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu Nablus kentinde düzenlediği baskınlarda ise 2 Filistinliyi gözaltına aldı.