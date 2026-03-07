Haberler

İsrail'in Batı Şeria'daki saldırılarında 10 Filistinli yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batı Şeria'da İsrail ordusu ve işgal altındaki İsrailliler tarafından düzenlenen saldırılarda 2'si kadın olmak üzere 10 Filistinli yaralandı. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti, bölgede endişe hakim.

İsrail ordusunun ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda 2'si kadın 10 Filistinli yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, sağlık ekiplerinin Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Tubas kentindeki Ras el-Ahmar bölgesinde darp ettiği 2'si kadın 8 yaralıya müdahale ettiği belirtildi.

El-Baydar İnsan Hakları Örgütü'nden yapılan açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, bugün öğleden sonra Ras el-Ahmar bölgesinde çiftçi ve hayvancılıkla uğraşanlara saldırı düzenlediği aktarıldı.

Açıklamada, bu saldırının, Filistinlilerin mülklerine, hayvanlarına yönelik tehdit nedeniyle bölge sakinleri arasında endişe ve korkuya neden olduğunu kaydedildi.

Filistin Kızılayından yapılan bir başka açıklamada ise Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentinde bulunan Kızılay ekiplerinin, Karmei Tzur yerleşim yeri yakınlarında İsrail güçleri tarafından vurulan 1 Filistinliyi hastaneye naklettiği aktarıldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Nablus'un doğusundaki Azmut köyü yakınlarında İsrail askerlerinin saldırısı sonucu 1 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu Nablus kentinde düzenlediği baskınlarda ise 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Aysar Alais
İran'ın başkenti Tahran'a yeni hava saldırısı! Şiddetli patlamalar yaşanıyor

Trump'ın tehdidinin ardından saldırı başladı
BAE Devlet Başkanı'ndan ilk açıklama: Kolay bir av değiliz

Mesajı İran'a: Kolay bir av değiliz
İran Kızılayı: ABD ve İsrail saldırılarında 6 binden fazla sivil bina zarar gördü

İşte ABD ve İsrail saldırılarının bilançosu
Fatma Nur öğretmen cinayeti sonrası iki isim görevden uzaklaştırıldı

Türkiye'yi yasa boğan cinayet sonrası fatura iki isme kesildi
Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti

Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti
İspanya Adalet Bakanı'ndan Yusuf Dikeç paylaşımı: Türkler buna bayılacak

İspanya Adalet Bakanı'ndan bomba paylaşım: Türkler buna bayılacak
Hamaney'in oğullarıyla ilgili dikkat çeken detay: O en yüksek liderdi ama...

Oğullarıyla ilgili ilk kez duyulan detay: En yüksek liderdi ama...