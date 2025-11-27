İsrail Ordusunun Batı Şeria'daki Operasyonu: 4 Yaralı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde 2'si çocuk 4 kişiyi yaraladığı belirtildi.

İsrail ordusu dün, Batı Şeria'daki askerlere yönelik saldırıları durdurmak için "Beş taş" isimli bir operasyon başlattı.

Bu kapsamda dünden bu yana Tubas'taki kasabalara baskınlarını sürdüren İsrail ordusu bugün de Cenin ve El Halil'e baskınlar düzenledi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, Cenin'de 2 çocuğun gerçek mermiyle bacağından, bir kişinin de darbedilerek yaralandığı bilgisi verildi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan bir diğer açıklamada ise İsrail askerlerinin El Halil'e bağlı İzna kasabasında da bir kişiyi darbederek hastanelik ettiği kaydedildi.