İsrail ordusu, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 9 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzey ve güneyinde düzenlediği baskınlarda 9 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine bağlı Beyt Ummar beldesinde evlerine baskın düzenlediği bir baba ile 3 çocuğunu gözaltına aldı.

Gözaltına alınan Filistinliler, beldenin güneyinde kurulan yasa dışı "Karmei Tzur" yerleşim birimdeki askeri kampa götürüldü.

İsrail askerleri ayrıca Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentine bağlı Kefr Kaddum'da, evlerine baskın düzenledikten sonra 5 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşanıyor.

Filistin resmi verilerine göre, Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 1100'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin kişi yaralandı, 21 binden fazla kişi gözaltına alındı.