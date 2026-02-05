Haberler

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 2 evi yıktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 2 evi yıkmış ve başka yapılarının inşaatına engel olmuştur. El Halil'deki Birin Köyü'nde 30 dönümlük araziye zarar veren İsrail güçleri, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle Naleyn beldesinde de inşaatları durdurma kararı almıştır.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 2 evi yıktığı ve diğer bazı evlerin inşaatına engel olduğu bildirildi.

Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Birin Köyü Yerel Meclisi Başkanı Ferid Burkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin iş makineleriyle köye baskın yaptığını belirtti.

İsrail güçlerinin köyde Filistinlilere ait 2 evi yıktığı ve bazı ekin arazilerine iş makineleriyle zarar verdiğini aktaran Burkan, İsrail'in köyde bir su kuyusunu da yıktığı evlerin etrafındaki tarımsal alanları tahrip ettiğini ifade etti.

Burkan, Birin köyüne baskında toplam 30 dönümlük araziye zarar verildiği ve bazı duvarların yıkıldığına işaret etti.

Bu arada Ramallah kentine bağlı Naleyn Belediye Başkanı Yusuf el-Havaca da İsrail ordusunun, Naleyn beldesindeki bazı yapılarda inşaatları durdurma kararını kendilerine ilettiğini kaydetti.

Havaca, "İsrail ordusu, beldenin batı kesimine baskın düzenleyerek ruhsatsız oldukları gerekçesiyle 7 yapının inşaatını durdurma kararını iletti." dedi.

İsrail ordusu, bugün El Halil kentinin batısında yer alan Beyt Avva beldesinde de Filistinli bir aileye ait evi "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla yıkmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

