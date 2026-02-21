Haberler

İsrail ordusu Batı Şeria'da biri çocuk 3 Filistinliyi yaraladı

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarındaki Amari Mülteci Kampı'na düzenlediği baskınlarda biri çocuk 3 Filistinliyi yaraladı. Filistin Kızılayı, yaralıların hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda biri çocuk 3 Filistinliyi yaraladı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Ramallah kenti yakınlarında Amari Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. İsrail askerleri kampın mahalle ve sokaklarında konuşlandı. İsrail askerlerinin kullandığı gerçek mermi ve ses bomlarına Filistinliler taş atarak karşılık verdi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu baskında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan 2 Filistinlinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

İsrail ordusu Nablus'un doğusundaki Beyt Furik beldesine de baskın düzenledi ve 3 Filistinliyi gözaltına aldı; gözaltına alınanların serbest bırakılıp bırakılmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Filistin Kızılayı, Beyt Furik'teki olaylarda da 14 yaşındaki Filistinli bir çocuğun İsrail askerlerinin kurşunuyla yaralandığını aktardı.

İsrail güçleri ayrıca Ramallah'ın doğusundaki Silvad ile Cenin'in batısındaki Taybe beldelerine de baskınlar düzenledi.

Kaynak: AA / Aysar Alais
