İsrail Ordusunun Batı Şeria'daki Baskınında 12 Filistinli Gözaltına Alındı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskında 12 Filistinliyi gözaltına aldığı ve saldırılar sırasında kullandığı gaz bombasından etkilenen ambulans ekibinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentinde bir ambulans ekibinin İsrail ordusunun attığı gaz bombasıyla yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Tubas'a yaptığı baskını 4 gündür sürdüren İsrail ordusunun, Tammun beldesi ve Faria Mülteci Kampı'ndan güçlerini çekerken, şehir merkezindeki baskınlarına devam ettiği belirtildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA ise, İsrail ordusunun Kudüs'ün kuzeyinde Maazi Ceba topluluğundan 12 Filistinliyi gözaltına aldığını kaydetti.

Filistinli Esirler Cemiyeti'nden aktarılan bilgilere göre, İsrail ordusu yaklaşık 200 Filistinliyi kısa süreli olarak gözaltına aldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında Batı Şeria'da 1085 Filistinli hayatını kaybederken, 11 bin kişinin yaralandığı ve 21 binden fazla kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.