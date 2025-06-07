İsrail Ordusunun Batı Şeria'da Gerçekleştirdiği Baskınlar Sonucu 11 Filistinli Gözaltına Alındı

İsrail Ordusunun Batı Şeria'da Gerçekleştirdiği Baskınlar Sonucu 11 Filistinli Gözaltına Alındı
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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda en az 11 Filistinliyi gözaltına aldı. Beytüllahim, El-Mefkara ve Şuyuh beldelerinde gerçekleştirilen operasyonlarla birlikte Al Jazeera ofisine yapılan baskın nedeniyle kanalın kapalı kalma süresi de uzatıldı.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda en az 11 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre İsrail ordusu, Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim'in Nahaleyn beldesine baskın düzenledi. Baskında 5 Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi.

İsrail askerleri, Mesafir Yatta'da yer alan El-Mefkara köyünde de evinin yakınında hayvanlarını otlatan Muhammed ve Bekir el-Hamamide kardeşleri gözaltına aldı.

El Halil'in kuzeydoğusundaki Şuyuh beldesinde ise İsrail ordusu gözaltına almak için Nizar Avidat'ın evine baskın gerçekleştirdi.

Cenin'deki Burkin Vadisi bölgesinde bir eve baskın düzenleyen İsrail askerleri 3 Filistinliyi gözaltına aldı.

Al Jazeera ofisine baskın

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Katar merkezli Al Jazeera kanalının ofisine baskın düzenleyerek kanalın 60 gün daha kapalı kalacağını bildirdi.

Eylül 2024'te İsrail ordusu Ramallah'taki Al Jazeera ofisine baskın düzenlemiş ve kanal hakkında 45 günlük kapatma emrinin çıkarıldığını açıklamıştı.

Kanalın tüm ekipman ve belgelerine el koyan İsrail ordusu, çalışanların araçları da kullanmasını yasaklamıştı.

İsrail, o tarihten itibaren kanalın kapatma süresini sürekli yeniliyor.

Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel
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