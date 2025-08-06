İsrail Ordusunun Baskınında 1 Çocuk da Dahil 3 Filistinli Yaralandı

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Batı Şeria'da İsrail ordusunun düzenlediği baskında 1'i çocuk 3 Filistinli yaralandı. Filistin Kızılayı, yaralıların hastaneye kaldırıldığını bildirdi. 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki bölgelerde artan şiddet olayları sonucunda 1013 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskında 1'i çocuk 3 Filistinli yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, ekiplerin el-Bire kentinin güneyindeki el-Emari Mülteci Kampı'nda İsrail askerlerinin ateş açması sonucu yaralanan biri 9 yaşındaki çocuk 3 Filistinliyi hastaneye naklettiği aktarıldı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberinde de İsrail ordusuna ait özel birliklerin kampa baskın düzenlediği belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bu sürede en az 1013 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 18 binden fazla kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Awad Rjoob - Güncel
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