İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 1 kişi öldü

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere gerçekleştirdiği saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'daki saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Nebatiye vilayetine bağlı Doğu Zavter beldesine saldırı düzenledi.

Batı Zevtar beldesinde bir motosikletin hedef alındığı İHA saldırısında 1 kişi yaşamını yitirdi. İsrail topçuları da güneydeki Arnun, Zavtar, Mivdon ve Yuhmur Şakif beldeleri çevresini hedef aldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı ve NNA'nın verilerine göre, ateşkesin yürürlüğe girdiği 17 Nisan'dan bu İsrail'in saldırılarında en az kişi 20 kişi hayatını kaybetti.

Ateşkese rağmen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 25 Nisan'da İsrail ordusuna Lübnan'a şiddetli saldırı düzenlenmesi talimatı vermişti.

Hizbullah: İsrail askerlerini hedef aldık

Öte yandan Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail askerlerini hedef aldığını duyurdu.

Hizbullah'ın Telegram kanalından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in ateşkes ihlallerine karşılık Lübnan'ın güneyindeki Tayba beldesinde İsrail askerlerinin 2 kez İHA ile hedef alındığı belirtildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
