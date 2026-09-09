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İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze'yi hedef alan saldırılarında 7 Filistinli yaralandı

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İsrail ordusunun ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde aralarında çocukların da bulunduğu 7 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde aralarında çocukların da bulunduğu 7 Filistinli yaralandı.

Yerel ve sağlık alanındaki kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze kentindeki Şati Mülteci Kampı'nda bir binaya saldırı düzenlemekle tehdit ettikten kısa süre sonra gerçekleştirdiği hava saldırısında bir kız çocuğu yaralandı.

İsrail ordusu, bölgedeki bir Filistinliye telefon açarak saldırı tehdidinde bulundu ve bölgenin boşaltılmasını istedi. Bölge sakinleri arasında paniğe yol açan tehdidin ardından Filistinliler yaşadıkları yerden kaçmaya çalıştı.

İsrail savaş uçakları Şati kampındaki El-Masri isimli binanın üst katına 2 füzeyle saldırı düzenledi, binada ve çevresindeki yapılarda büyük yıkım meydana geldi.

Gazze kentinin güneyindeki Şeyh Aclin bölgesinde Reşid Caddesi üzerinde İsrail ordusuna ait insansız hava aracının (İHA) bir motosikleti hedef alması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kentin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nin Ebu Ulbe bölgesinde İsrail İHA'sının bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Gazze kentinin doğusunda Zerka bölgesinde İsrail ordusunun ateş açması sonucu Filistinli bir kadın yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyinde İsrail ordusuna ait Quadcopter dronun Han Yunus kentinin İstasyon bölgesinde evlere ateş açması sonucu bir çocuk yaralandı.

Görgü tanıkları, AA muhabirine İsrail ordusunun İstasyon bölgesine sis bombaları attığını ve silah seslerinin duyulduğunu aktardı.

İsrail'in Gazze'ye Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 73 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 174 binden fazla kişi yaralandı.

Kaynak: AA
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