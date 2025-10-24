İsrail Ordusunun Açtığı Ateşle 18 Yaşındaki Filistinli Genç Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kentinin doğusunda dün açtığı ateş sonucu yaralanan 18 yaşındaki Muhammed Ahmed Hamis Ebu Hanin hayatını kaybetti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, dün akşam İsrail askerlerinin Asker el-Cedid Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında açtığı ateş sonucu sırtından ağır yaralanan Ebu Hanin yaşamını yitirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 8 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.