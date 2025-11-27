Haberler

İsrail Ordusundan Tubas Kentine Geniş Çaplı Baskın

İsrail Ordusundan Tubas Kentine Geniş Çaplı Baskın
Güncelleme:
İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Tubas kentine geniş çaplı bir baskın düzenleyerek bölgede sokağa çıkma yasağı ilan etti ve askeri birlikler konuşlandırdı.

TUBAS, 27 Kasım (Xinhua) -- İsrail ordusu çarşamba günü Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentine geniş çaplı baskın düzenledi.

İsrailli ve Filistinli kaynaklar, bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini, kontrol noktaları kurulduğunu ve askeri birlikler konuşlandırıldığını bildirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
