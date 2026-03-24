İsrail'den Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde bazı bölgeler için saldırı tehdidi

İsrail ordusu, Lübnan'ın Sur kentinde belirlediği beş bina için saldırı ve tahliye tehdidinde bulundu. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılar sonucu ölü sayısının 1039'a ulaştığını bildirdi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde yer alan Sur kentindeki 5 nokta için saldırı ve tahliye tehdidinde bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Sur kent merkezi ile Maşukiye ve Burç Şemali bölgelerinde 5 binanın kırmızıyla işaretlendiği haritaları yayımladı.

Adraee, saldırı tehdidini sürdürerek, haritada işaretlenen binalarda ve bitişiğindeki yapılarda bulunanların Zehrani Nehri'nin kuzeyine gitmelerini istedi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail'in saldırılarında 1039 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 876 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Lübnan hükümeti, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyon 162 bin 237 olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
Savaşta 25. gün! Trump savaşı başlatan ismi açıkladı, İran'da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı

Sürpriz yapmak için eve erken geldi, eşini arkadaşıyla yatakta yakaladı!

Borcu olana 'altın' gibi fırsat

Haaland'ın ağzından çıkan kelime olay oldu

İşte Erol Köse'nin 16. kattan düşerek öldüğü anlar

Geceye damga vuran kare! Canlı yayında gülme krizine girdiler

ABD ekonomisinin kalbinde büyük patlama! Halka 'evde kalın' uyarısı yapıldı

