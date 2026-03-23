İsrail'den Lübnan'ın güneyindeki bir köprü için daha saldırı tehdidi

Güncelleme:
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri üzerindeki Delafe Köprüsü'ne saldırı düzenleyeceğini açıkladı. Ordu, bölge halkını tahliye için Zehrani Nehri'nin kuzeyine gitmeleri yönünde uyardı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Litani Nehri üzerinde Lübnan'ın güneydoğusundaki Hasbaya ve Mercayun bölgeleri arasındaki Delafe Köprüsü'ne saldırı düzenleyeceklerini belirtti.

Tahliye tehdidini sürdüren Adraee, bölge halkından Zehrani Nehri'nin kuzeyine gitmelerini istedi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyini ikiye ayıran Litani Nehri üzerinde güney ile kuzey bölgelerini birbirine bağlayan birçok köprüyü bombalamıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
