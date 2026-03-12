İsrail ordusu, Beyrut'un güneyindeki Lübnan Üniversitesi civarına uyarı atışı gerçekleştirdi
İsrail ordusu, Lübnan'ın Beyrut kentindeki Lübnan Üniversitesi çevresine uyarı atışı yaptı. Yapılan açıklamada, 2 Mart'tan bu yana gerçekleştirilen saldırılarda ölü sayısının 687'ye, yaralı sayısının ise 1768'e yükseldiği belirtildi.
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde yer alan Lübnan Üniversitesi çevresine uyarı atışı yaptı.
Lübnan haber ajansı NNA'nın haberinde, İsrail ordusunun Dahiye'deki el-Lebilki bölgesinde bulunan Lübnan Üniversitesi çevresini hedef aldığı aktarıldı.
Haberde, üniversitenin çevresine uyarı atışı yapıldığı kaydedildi.
İsrail saldırıları
İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.
Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.
Lübnan hükümeti, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 53 artarak 687'ye, yaralı sayısının ise 1768'e yükseldiğini açıklamıştı
Hükümet, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 816 bin 700 kişinin başvurduğunu bildirmişti