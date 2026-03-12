Haberler

İsrail ordusundan Lübnan'ın doğusundaki 2 bölge için saldırı tehdidi


İsrail ordusu, Lübnan'ın Baalbek bölgesindeki Duris ve Kasr Naba beldeleri için tahliye uyarısı yaparak, saldırı düzenleyeceklerini duyurdu. Lübnanlıların binalardan en az 300 metre uzaklaşmaları istendi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek'e bağlı iki belde için tahliye uyarısı ve saldırı tehdidi yayımladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Duris ve Kasr Naba beldelerindeki bazı binaların işaretlendiği iki harita paylaştı.

İsrail ordusunun kısa süre sonra Türkmenlerin yaşadığı Duris ve Kasr Naba beldelerinde işaretlenen bölgelere saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulunan Adraee, Lübnanlılara buraları terk etmeleri ve en az 300 metre uzaklaşmaları çağrısı yaptı.

?ABD- İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
