İsrail Ordusundan Lübnan'a Saldırılar Devam Ediyor

İsrail ordusunun, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek bölgesine savaş uçaklarıyla saldırılar düzenlediği bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in 27 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının üzerinden aylar geçtiği halde ülkeye yönelik saldırılarını sürdürdüğüne işaret edildi.

İsrail savaş uçaklarının doğudaki Baalbek kentine bağlı Brital beldesi yakınlarındaki dağlık bölgeyi 3 bombardımanla hedef aldığı aktarılan haberde, can kaybına ilişkin bilgi verilmedi.

Haberde, İsrail ordusunu ait insansız hava araçlarının (İHA) güneydeki bölgelerin üzerinden yoğun uçuşlar gerçekleştirdiği de kaydedildi.

Öte yandan Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in gece saatlerinde güneydeki bölgelere İHA'larla düzenlediği saldırılarda 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor. Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada varlığını sürdürüyor.

Hava ve kara saldırılarıyla sınıra yakın beldelerde büyük yıkıma yol açan İsrail, ateşkesin üzerinden aylar geçmesine rağmen Lübnan'ın güneyinde araçları ve bazı noktaları insansız hava araçlarıyla hedef almaya devam ediyor.