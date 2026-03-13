Haberler

İsrail ordusu, Beyrut'a havadan bildiriler atarak halka "Hizbullah'a karşı gelmeleri" çağrısı yaptı

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a havadan bildiriler atarak halkı Hizbullah'a karşı çıkmaya çağırdı. Saldırılar sonucunda yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a havadan bildiriler atarak, halka "Hizbullah'a karşı gelmeleri" çağrısında bulundu.

İsrail ordusu, günlerdir saldırılarla hedef aldığı Beyrut'a havadan bildiriler bıraktı.

Sosyal medyadaki paylaşımlara göre bildiride, "Lübnan senin kararındır, başkasının değil. İstikrar sözde kalmamalı, tüm Lübnanlıların hakkıdır. Toprak senin, onu İran'ın Hizbullah'ının malı haline getirme." ifadeleri yer aldı.

İsrail ordusunun attığı bildirilerde ayrıca, halka "Hizbullah'a ve silahlarına karşı çıkmaları" çağrısı yapıldı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 12 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 687 kişinin hayatını kaybettiğini, 1774 kişinin yaralandığını bildirmişti.

