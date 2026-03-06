İsrail ordusu, İran'dan yeni füze saldırısının tespit edildiğini duyurdu

İsrail ordusu, ABD ile birlikte 28 Şubat'tan bu yana saldırılar düzenlediği İran'dan yeni dalga füze saldırısı başlatıldığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atılan füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği aktarıldı.

Tehlikenin bulunduğu bölgede cep telefonlarına İran'dan yapılan füze saldırısına ilişkin uyarı mesajları gönderildiğine işaret edilen açıklamada, halka sığınaklara gidilmesi uyarısı yapıldığının altı çizildi.

Tel Aviv ve çevresinde sirenlerin devreye girmesine neden olan İran'ın son füze saldırısı, bugün gerçekleştirdiği 3. dalga misilleme oldu.