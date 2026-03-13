Haberler

İsrail ordusu, Lübnan'da Litani Nehri üzerindeki köprüyü vurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Zerariyye Köprüsü'nü Hizbullah mensuplarının geçiş noktası olarak hedef aldığını açıkladı. Saldırılar devam edecek.

TEL İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri'nin üzerinde, ülkenin kuzeyi ile güneyi arasındaki geçişler için öneme sahip Zerariyye Köprüsü'nü hedef aldığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, köprünün Hizbullah mensupları için önemli bir geçiş noktası olduğu ileri sürüldü.

Zerariyye Köprüsü'nü hedef alan İsrail ordusu, Hizbullah'ın Lübnan'ın kuzeyinden güneyine geçiş için bu köprüyü kullanarak saldırılar düzenlediği, köprünün bu nedenle hedef alındığını savundu.

Açıklamada saldırıların devam edeceği tehdidinde bulunuldu.

Lübnan'a yönelik saldırılarını yoğunlaştıran İsrail ordusu, ülkenin güneyindeki halkı zorla yerinden ederken bölgede işgali genişletecek bir saldırı için hazırlık yapıyor.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin

Hamaney'in mesajı sonrası Trump'tan yeni tehdit: Bu deli pislikleri...
Kiliseden 11 milyon TL çalıp genelevde yiyen piskopos görevden alındı

Kiliseden milyonlar çalıp genelevde yiyen piskopos için karar verildi
Icardi Galatasaray'dan gidiyor! İşte yeni takımı

Korkulan oldu!
Fenerbahçe'yi eleyen Pereira'nın Nottingham Forest'ı milli yıldızımıza boyun eğdi

Fenerbahçe'yi eleyen Pereira, milli yıldızımıza boyun eğdi
Çin ile Kuzey Kore arasında 6 yıl sonra ilk yolcu treni seferi yapıldı

6 yıl sonra bir ilk! Savaş sürerken kritik adımı duyurdular
Hastaneye kaldırılan İlber Ortaylı'nın durumu ağırlaştı

Hastaneye kaldırılan İlber Ortaylı'dan korkutan haber
Macron: Irak'taki askeri üsse saldırıda bir askerimiz hayatını kaybetti

Savaşta korkulan oluyor