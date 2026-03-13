İsrail ordusu, Lübnan'da Litani Nehri üzerindeki köprüyü vurdu

TEL İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri'nin üzerinde, ülkenin kuzeyi ile güneyi arasındaki geçişler için öneme sahip Zerariyye Köprüsü'nü hedef aldığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, köprünün Hizbullah mensupları için önemli bir geçiş noktası olduğu ileri sürüldü.

Zerariyye Köprüsü'nü hedef alan İsrail ordusu, Hizbullah'ın Lübnan'ın kuzeyinden güneyine geçiş için bu köprüyü kullanarak saldırılar düzenlediği, köprünün bu nedenle hedef alındığını savundu.

Açıklamada saldırıların devam edeceği tehdidinde bulunuldu.

Lübnan'a yönelik saldırılarını yoğunlaştıran İsrail ordusu, ülkenin güneyindeki halkı zorla yerinden ederken bölgede işgali genişletecek bir saldırı için hazırlık yapıyor.