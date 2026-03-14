İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarında 3 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus bölgelerinde düzenlediği saldırılarda üç Filistinlinin öldüğünü açıkladı. Saldırıların, silahlı kişileri hedef aldığı belirtildi. Ekim 2023'ten bu yana yaşanan saldırılarda toplamda 72 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde düzenlediği iki ayrı saldırıda üç Filistinliyi "silahlı" oldukları iddiasıyla öldürdüğünü açıkladı.

İsrail ordusunun açıklamasında, "Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir paraşütlü alay gücünün, silahlı kişiler ve askeri altyapıyı gözlemlemek amacıyla saldırı düzenlediği" belirtildi.

Açıklamada, saldırıda "silahlı" olduğu gerekçesiyle bir Filistinlinin ateş açılarak öldürüldüğü kaydedildi.

Ayrıca açıklamada dün Han Yunus bölgesinde düzenlenen saldırıda Hamas'a bağlı olduğu ileri sürülen iki kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 658 kişi hayatını kaybederken, 1754 kişi yaralandı.

İsrail'in, ABD desteğiyle, Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 172 bin kişi yaralandı.

